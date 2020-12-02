В Москве арестовали участницу Pussy Riot за проведение акции против полицейского насилия

02.12.2020, 22:46, Новости дня

В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом 2 декабря она сообщила РБК.

По словам Алехиной, причиной задержания стала акция “Осторожно, хрупкое!”.

В Главном управлении МВД по Москве агентству сообщили, что не владеют информацией.

Акцию “Осторожно, хрупкое!” против полицейского насилия участницы Pussy Riot и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели 28 ноября возле Кремля. Участники акции в кокошниках привязали скотчем одетого в форму сотрудника ОМОН художника с надписью “Осторожно, хрупкое!” к фонарному столбу.

Это уже не первое задержание Алехиной из-за акций в РФ. В октябре ее и других участников Pussy Riot задержали за то, что они вывесили радужные флаги ЛГБТ на зданиях Федеральной службы безопасности России, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району.