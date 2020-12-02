 

Евродепутаты от правящей венгерской партии заявили, что Киев создал ситуацию “гражданской войны” в Закарпатской области

02.12.2020, 22:46, Новости дня

Депутаты Европарламента от правящей венгерской партии “Фидес”, а также от Христианской народной демократической партии (KDNP) увидели в ситуации с обысками в Закарпатской области “гражданскую войну”. 

Об этом идет речь в заявлении “Фидес” и KDNP, опубликованном 2 декабря. 

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Венгерские евродепутаты сочли политически мотивированными следственные действия и заявили, что цель обысков – “запугивание” и “давление”. 

“Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение Вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье”, – заявили они. 

Евродепутаты назвали обыски “скоординированными рейдерскими действиями” против “законных организаций венгерского меньшинства”, сравнили их с “методами сталинской тоталитарной системы” и заявили, что украинское правительство “годами попирает” права нацменьшинств. 

В заявлении упоминается также, что правительство Венгрии и община венгров в Закарпатской области выступали против украинских законов о государственном языке и об образовании. Депутаты назвали их принятие примером нарушения прав, которые “могут иметь серьезные последствия”. 

МИД Венгрии из-за обысков 30 ноября вызвал посла Украины и выразил недовольство действиями украинских властей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря встретился с послом Венгрии, призвав венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности. 

“Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть запугивание венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности”, – заявил глава МИД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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