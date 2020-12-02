Под Парижем осквернили мечеть

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02.12.2020, 22:10, Новости дня

Во французском городе Бретеньи-сюр-Орж (департамент Эсон) неизвестные осквернили мечеть, передает Agence France-Presse со ссылкой на местную мэрию.

По данным СМИ, ранним утром злоумышленники направили автомобиль на двери мечети и выбили их. Внутри они разлили содержимое огнетушителя. Позже злоумышленники скрылись, когда их заметил возвращающийся с ночной смены мужчина. На территории соседней коммуны полицейские обнаружили подожженную машину злоумышленников, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения. Позже нападавшего отпустили.

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.



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