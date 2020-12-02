 

Россия стала единственной предложившей сотрудникам ООН вакцину страной

02.12.2020, 22:10, Новости дня

Другие страны, помимо России, пока не предлагали сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН) свою вакцину, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мне известно только о российском предложении вакцины от коронавируса для сотрудников ООН. Мы ведем обсуждение этого предложения с Российской Федерацией и ВОЗ», – приводит слова официального представителя генсека ООН ТАСС.

Дюжаррик также выразил уверенность, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет готов вакцинироваться, «как только вакцина будет доступна». «Я не сомневаюсь, что он ее примет, как, я надеюсь, и все мы, – отметил официальный представитель генсека ООН. – Он также надеется, что к ней получат доступ те, кто нуждается в вакцине больше всего – работники «на передовой». Дюжаррик также заявил, что ООН призывает воспринимать вакцину от коронавируса «как общественное достояние».

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам международной организации российскую вакцину от коронавируса. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил Путина за «щедрое предложение» по вакцинации.

Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса в РФ по поручению президента Путина начнется со следующей недели. При этом более 100 тыс. человек из групп риска уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V».



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