 

Актриса Татьяна Васильева сравнила Навального с Иудой

02.12.2020, 22:10, Новости дня

Актриса Татьяна Васильева считает, что призывы блогера Алексея Навального к Европе о введении антироссийских санкций – «откровенное предательство своего народа».

Артистка отметила, что 2020 год выдался очень непростым, но скоро все должно наладиться. «Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против РФ новые санкции», – пишет она в своем Instagram.

Актриса полагает, что новые ограничения против России, к которым призывает блогер, никак не отразятся на богачах, в которых якобы метит Навальный, но зато негативно скажутся на положении обычных россиян, например, работников заводов.

«И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при короновирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда??» – возмутилась Васильева.

Подводя итог, актриса призвала остановить войну санкций. Простые люди хотят спокойно жить без страха за завтрашний день, заключила она.

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Публикация от Татьяна Васильева (@tatyana_vasileva_official)

  

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». РФ ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.



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