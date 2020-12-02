 

Россияне могут остаться без новогодних игрушек

02.12.2020, 22:06, Разное

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса импортеры по
всему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями.
Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит елочных украшений может возникнуть
из-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара.

На ситуацию повлияли и простой заводов
и ограничения на сообщения между странами. В итоге продавцы не смогли начать
подготовку вовремя, крупные партии ввозят только сейчас.

В свою очередь директор Института
стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что если перебои с поставками игрушек все
же возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусных
ограничений.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, что
сейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием детских
товаров. Кроме того, ведомство намерено развивать
взаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя свои
сервисы. Это ускорит таможенные операции.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса россияне стали реже покупать искусственные елки к Новому году 2021. Продажи таких елок упали на 35%, но средний чек вырос на 14% – до 1649 рублей.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / «Они стали полными из-за герпеса»: Алла Довлатова раскрыла «секрет» своих «накачанных» губ

01.09 / Мнение: Как повысить мобильность арабской пехоты

21.10 / Песков: Возможность новой самоизоляции не обсуждается

27.11 / Трамп пообещал покинуть Белый дом при одном условии

09.10 / В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту

18.09 / Мнение: Поляки снова опоздали, а это обидно

19.11 / Мнение: Сенат Франции рассмотрит вопрос признания Карабаха

04.11 / Ученые объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин

09.11 / Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными

04.09 / Исполнитель роли Бэтмена Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска