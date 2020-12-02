Россияне могут остаться без новогодних игрушек

02.12.2020, 22:06, Разное

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса импортеры по

всему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями.

Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит елочных украшений может возникнуть

из-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара.

На ситуацию повлияли и простой заводов

и ограничения на сообщения между странами. В итоге продавцы не смогли начать

подготовку вовремя, крупные партии ввозят только сейчас.

В свою очередь директор Института

стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что если перебои с поставками игрушек все

же возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусных

ограничений.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, что

сейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием детских

товаров. Кроме того, ведомство намерено развивать

взаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя свои

сервисы. Это ускорит таможенные операции.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса россияне стали реже покупать искусственные елки к Новому году 2021. Продажи таких елок упали на 35%, но средний чек вырос на 14% – до 1649 рублей.