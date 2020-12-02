“Собака лает”: Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма

02.12.2020, 22:06, Разное

Музыкант Андрей Макаревич побывал в гостях у украинского пропагандиста Дмитрия Гордона и рассказал, как ему жилось все это время после признания Крыма российским.

На музыканта обрушилась волна негатива сразу после того, как он заявил о непринятии полуострова территорией РФ. В то время, как все звезды шоу-бизнеса пели хвалы президенту России Владимиру Путину и радовались восторжествовавшей справедливости, свою политическую позицию Макаревич скрывать не стал.

Он активно участвовал в акциях солидарности с бандеровским режимом на Украине и публично говорил о том, что не признает Крым российским. К слову, такого же мнения придерживается и ведущая Ксении Собчак. Но у нее особых проблем с работой не возникло.

У Андрея Макаревича же резко сократилось число поклонников, а его концерты в России почему-то стали отменяться. Сейчас все в прошлом, говорит Макаревич. Впрочем, он всегда знал, что это вопрос времени.

“Года два – да, их стало меньше, потом это как-то все вернулось… Кто-то боялся, кому-то, кто не боялся, звонили, не рекомендовали… Собаки лают, что можно сделать?” – сказал певец.

Андрей Макаревич отметил, что многие из либеральной тусовки на его стороне и тоже не признают Крым российским. К примеру, с ним солидарен олигарх Михаил Прохоров. Он даже похвали Макаревича за его смелость и сказал, что певец даже преобразился за два года забытья – похудел и как-то помолодел.