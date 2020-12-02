“Мужчины становятся инфантильными”: Анна Семенович в откровенном наряде порассуждала о женственности

02.12.2020, 22:04, Разное

Популярная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой изложила свою позицию по поводу утерянной современными представительницами прекрасного пола женственности. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке Анна Семенович предстала в довольно пикантном образе, облаченной в черное мини-платье, подпоясанное кожаным поясом, и длинные полупрозрачные перчатки в мелкую “сеточку”. При этом главным “объектом” внимания на фото стало ультраглубокое декольте, открывающее взору зрителя пышный бюст красотки. Эффектный снимок исполнительница сопроводила откровениями, в котором выразила свои переживания по поводу того, что, стремясь стать самодостаточными, современные женщины утратили свое главное достоинство – женственность. “Женщины сейчас научились все делать сами – строить успешный бизнес, зарабатывать большие деньги, сами себе покупают машины и квартиры. Это конечно прекрасно – но только мужчины рядом с нами от этой самостоятельности полностью расслабляются и становятся дико инфантильными”, – посредством такой смелой тирады изложила свою позицию Семенович. Завершая откровения, звезда сцены призвала посетительниц своего микроблога быть “девочками” и использовать женственность как свое самое главное оружие.

Стоит отметить, что реакция фолловеров на публикацию хозяйки аккаунта оказалась весьма неоднозначной. Так, часть подписчиц напомнила Анне Семенович, что упомянутая ей женственность является более внутренним качеством, а вовсе не пристрастием к характерным нарядом. Более того, одна из посетительниц страницы иронически заявила, что откровенный фотоснимок певицы является, образно говоря, некоей рекламой женщин легкого поведения. Впрочем, большинство поклонниц все же предпочло выразить солидарность с мнением любимицы. За треть суток пост набрал более 20 тысяч “лайков”.