Портрет второй волны

02.12.2020, 21:56, Разное

Суточный прирост больных превысил майский пик заболеваемости в два раза. Но точно установить количество зараженных и умерших невозможно — регионы врут.

Вторая волна коронавируса, в отличие от первой, наступила одновременно по всей стране. Общий суточный прирост зараженных уже превысил майский пик в два раза. 60 субъектов Федерации поставили рекорд по количеству новых инфицированных, а три из них перешагнули пиковые показатели весны и лета в шесть раз.

Обязательный в первую волну локдаун восстановила только Бурятия. Остальные регионы ограничиваются рекомендациями Роспотребнадзора и запрещают массовые мероприятия. Общих требований для всех россиян немного: масочный режим и особый режим работы общепита.

Оценить, насколько осенняя волна масштабнее, невозможно. Данные о приросте зараженных в большинстве регионов не соответствуют действительности. К этому выводу пришли один из основателей исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников и независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов.

Петербург во время пандемии. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«Если суточный прирост держится в одном диапазоне или растет только в одну сторону, мы понимаем, что это фальсификация, — объясняет Алексей Куприянов. — В ноябре наиболее показательный пример — Петербург, где график плавно ползет только в одном направлении. Скачки вниз должны происходить хотя бы по бюрократическим причинам».

В московской статистике, например, недельная ритмика отражена: преимущественно по средам количество новых инфицированных заметно падает. В Петербурге же прирост ковидных больных каждый день опережает предыдущий показатель.

«Политика подсчета больных ко второй волне не изменилась. Доверять по-прежнему можно только десяти регионам. Но то, что в двух из них — Карелии и Крыму — нынешние показатели превышают весенние в шесть раз, говорит о более серьезном характере второй волны», — полагает Алексей Куприянов.

Реальный масштаб распространения вируса будет виден только после проведения специальных массовых исследований. Сейчас же тестируют только пациентов с симптомами. При этом в целях экономии отказывают в бесплатных исследованиях людям, которые живут в одной квартире, казарме или тюремном бараке. В РФ на данный момент массовое исследование на антитела проводит Европейский университет совместно с клиникой «Скандинавия».

Жертв стало больше?

Из-за отсутствия достоверной информации о количестве инфицированных и жертвах невозможно оценить летальность. Но даже при самом добросовестном подсчете оперативные данные о смертях всегда будут занижены. «За день невозможно определить причины всех летальных случаев, поэтому обычно записывают только очевидные», — объясняет Алексей Куприянов.

Более надежная метрика для оценки «ковидной» летальности — «избыточная» смертность. Это разница между зафиксированным количеством смертей и средним показателем за период. Если в мае она наблюдалась примерно в половине регионах, то в сентябре черту перешагнул каждый.

За ростом «избыточной» смертности, как правило, стоит высокая «ковидная» летальность. Депздрав Москвы объясняет причину 91% «лишних» смертей в сентябре и 100% в октябре косвенным и прямым влиянием коронавируса.

Однако большинство регионов за высокой «избыточной» смертностью последствий эпидемии не видят, даже если умерло на треть людей больше, чем обычно. В Чечне в сентябре из 70% «лишних» смертей «ковидных» только половина процента. А из тысячи жителей, умерших сверх нормы в Башкирии, коронавирусом, по оперативным данным, болели только 12 человек.

«Есть регионы, данным которых верить в принципе нельзя. Избирательные комиссии и оперативные штабы там работают одинаково нечестно. В их число входят Чечня, Краснодарский край — единственный регион, где не было первой волны, — и многие другие субъекты», — говорит Алексей Куприянов.

По количеству выявленных «ковидных» смертей лидирует Дагестан. Все умершие от коронавируса в республике попадают в «избыточную» смертность. Там проблему с учетом летальных случаев признали еще весной. Глава Дагестана 17 мая заявил, что жертвами коронавируса уже стали 40 врачей, когда, по официальным данным федеральных структур, сообщалось только о 29 летальных исходах. После поручения Путина «обеспечить постоянный мониторинг» Дагестан находится в топе по «ковидной» смертности.

«Если надежность официальных данных ко второй волне не поменялась, то их оперативность и доступность деградировали, — замечает Борис Овчинников. — Некоторые региональные загсы вообще перестали публиковать количество умерших».

К декабрю немногие субъекты отчитались о количестве умерших жителей за октябрь. По неполным данным, «избыточная» смертность продолжает расти, а с ней и количество людей, основная причина смерти которых — ковид. В Москве и Петербурге за половиной всех сверхсмертей, по оперативным данным, стоит пандемия. В других регионах этот показатель не превышает 30%.

Мы на пике?

«Самые тяжелые вспышки эпидемии в прошлом. Однако в последние дни мы наблюдаем ухудшение динамики, — говорит Борис Овчинников. — Что это — кратковременный всплеск, выход на долгое плато или новый подъем, — понять пока невозможно».

Для оценки текущей эпидемиологической обстановки аналитик использует открытые данные «Яндекса». Статистика поисковых запросов с фразой «пропало обоняние» — специфическим симптомом коронавируса — отражает вспышки инфекции и их масштаб.

«Когда в первых числах сентября начали массово расти запросы про обоняние во всех регионах сразу, я не поверил. Подумал, что это внешнее влияние телевидения, например. Но достаточно быстро стало ясно, что метод подсчета продолжает работать», — говорит Борис Овчинников.

В ноябре, по данным «Яндекса», интерес пользователей к симптому коронавируса пошел на спад.

Однако в последние дни частота запросов сравнялась с показателями прошлой недели.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Показатель реальной угрозы — свободные койки

Реальный риск на пике эпидемии отражают такие показатели, как количество свободных «ковидных» коек и число пациентов на ИВЛ. Роспотребнадзор информацию о заполненности больниц не публикует, но некоторые регионы делают это сами.

Во время второй волны забирать в стационары пациентов стали реже из-за новых показаний к госпитализации. В Петербурге, по данным диагностического центра при Медицинском институте им. Березина, в мае более половины людей с пневмониями были направлены в больницы, а в ноябре — около 1%.

Об изменении порядка госпитализации 7 ноября объявил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко. Весной, чтобы лечь в больницу, положительного теста и повышенной температуры было достаточно. По новым правилам госпитализируют, только если температура держится выше 38,5 градуса три дня, присутствует одышка с частотой дыхания 28 раз в минуту при норме 16–20, а кровь насыщается кислородом на менее чем 95%. Легкие пациента должны быть поражены на четверть.

Однако количество «ковидных» коек продолжает сокращаться. В стране их осталось менее 80%, а в Чувашии, Севастополе и Орловской области — менее 95%. Об этом 18 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Таланова

data-отдел «Новой газеты»