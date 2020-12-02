Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Обама боялся Путина

02.12.2020, 21:52, Новости дня

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона выразил мнение, что бывший президент США Барак Обама боялся президента РФ Владимира Путина.

“Обама вообще все время хотел быть хорошим парнем. Не можешь ты быть президентом самой огромной, великой, ядерной державы в мире и быть хорошим парнем. Не работает так. Ты должен быть не хорошим парнем – ты должен быть жестким лидером, которого не любят, но как командира тебя не должны любить – ты должен командовать, ты должен принимать непопулярные решения. А Обама был совершенно другим человеком. Поэтому он и летальное оружие вам не дал, поэтому он не подписывал список Магнитского, он все это оттягивал. Он думал, что как-то решится. Он думал, что крокодил в конце концов перестанет быть крокодилом. Так не работает”, – подчеркнул Табах.

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Обама занимал пост президента США с 2009-го по 2017 год. Путин находится на должности президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Табах родился в 1966 году в Москве в семье врачей. В 1976 году с семьей эмигрировал в США. Окончил фармацевтическую школу Университета Темпла и парашютно-десантную школу, позже получил степень MBA в Университете Джэксонвилла.

С 1985-го по 2011 год служил в военно-морских силах США. Табах – первый офицер вооруженных сил США, рожденный в СССР.

В 1992–1994 годах работал в комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в посольстве США в Москве, в 2006–2008 годах – в Центре передового опыта НАТО по защите от терроризма в Турции, в 2008–2011 годах был начальником штаба специальной военной миссии НАТО в России.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube