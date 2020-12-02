 

Комиссия ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков. Украина не голосовала

02.12.2020, 21:52, Новости дня

Комиссия по наркотическим средствам ООН исключила каннабис, используемый в медицинских целях, из категории самых опасных наркотиков в мире. Такое решение позволит расширить исследования и использование марихуаны в лечении больных, пишет газета The New York Times 2 декабря.

В состав этой комиссии входят 53 государства. До принятия решения ее члены рассмотрели рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реклассификации каннабиса и его производных. По информации The New York Times, первый раз ВОЗ сделала такие рекомендации в 2019 году. Решение вызвало споры во многих странах, что привело к задержкам в голосовании.

Внимание сосредоточили на основной рекомендации об исключении каннабиса из списка четвертой Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В ней каннабис был в одном ряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, например, героин. 

Украина воздержалась от голосования. США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против, сообщила газета.

Представитель Китая сказал, что в его стране будут строго контролировать использование каннабиса “для защиты от вреда и злоупотреблений”, несмотря на решение ООН.

Британский делегат заявил, что реклассификация соответствует научным данным о терапевтических свойствах. Тем не менее в стране по-прежнему считают, что марихуана несет риски для здоровья населения и ее использование должно контролироваться на международном уровне.

Исполнительный директор правозащитной группы в Соединенных Штатах “Ветераны за доступ к медицинскому каннабису” Майкл Кравиц сказал, что изменение международного права поможет уменьшить страдания миллионов людей и зависимость от опиатов. Правозащитник считает, что каннабис обладает уникальным обезболивающим эффектом.

Опрошенные газетой эксперты говорят, что после голосования не стоит ожидать быстрого ослабления международного контроля за каннабисом. Правительства государств по-прежнему оставляют за собой это право.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что легализация марихуаны пока “не в приоритете”, а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в этом году выступил против легализации.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 10 ноября заявил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса. 

В Офисе президента Украины подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в медицинских препаратах, содержащих марихуану.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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