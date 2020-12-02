 

Чубайс, вероятно, уйдет с поста главы “Роснано”. Путин предложил эту должность Куликову

02.12.2020, 21:52, Новости дня

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции предложил должность главы “Роснано” первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.  Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба главы РФ.

“Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития “Роснано”. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики”, – сказал Путин.

Нынешний глава российской корпорации “Роснано”, 65-летний бывший первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс руководит ею с момента создания в 2011 году.

В “Роснано” пока не сообщали о назначении Куликова. Чубайс также пока не комментировал информацию о своем увольнении.

Госкорпорация “Роснано” создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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