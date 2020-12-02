Санду заявила о попытке Додона узурпировать власть

02.12.2020, 21:52, Новости дня

Избранная президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции 2 декабря заявила, что законопроект о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности (СИБ) – это попытка ее предшественника Игоря Додона узурпировать власть.

Брифинг транслировался на ее странице в Facebook.

Соответствующий законопроект подали в парламент депутаты от Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) сегодня.

“Режим Додона идет по стопам [покинувшего страну экс-лидера Демократической партии Влада] Плахотнюка. Он пытается оскорбительно отменить всенародное голосование 15 ноября. Законопроект, зарегистрированный сегодня в парламенте, в котором предлагается вывести СИБ из-под подчинения президента, является антидемократическим злоупотреблением, созданным человеком, проигравшим выборы и потерявшим доверие народа. Этот человек, у которого скоро не будет государственной должности, хочет управлять коррупционными схемами. Это попытка узурпировать государственную власть”, – сказала Санду.

Она призвала граждан выйти завтра на протест, чтобы “защитить свой голос”, и сказала, что “злоупотребления опротестуют в Конституционном суде”.

Deschide.md пишет, что 3 декабря в парламенте Молдовы пройдет пленарное заседание, на котором, как ожидается, рассмотрят этот законопроект.

https://www.facebook.com/maia.sandu/videos/384356726345614/

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.