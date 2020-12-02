 

Санду заявила о попытке Додона узурпировать власть

02.12.2020, 21:52, Новости дня

Избранная президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции 2 декабря заявила, что законопроект о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности (СИБ) – это попытка ее предшественника Игоря Додона узурпировать власть. 

Брифинг транслировался на ее странице в Facebook. 

Соответствующий законопроект подали в парламент депутаты от Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) сегодня. 

“Режим Додона идет по стопам [покинувшего страну экс-лидера Демократической партии Влада] Плахотнюка. Он пытается оскорбительно отменить всенародное голосование 15 ноября. Законопроект, зарегистрированный сегодня в парламенте, в котором предлагается вывести СИБ из-под подчинения президента, является антидемократическим злоупотреблением, созданным человеком, проигравшим выборы и потерявшим доверие народа. Этот человек, у которого скоро не будет государственной должности, хочет управлять коррупционными схемами. Это попытка узурпировать государственную власть”, – сказала Санду. 

Она призвала граждан выйти завтра на протест, чтобы “защитить свой голос”, и сказала, что “злоупотребления опротестуют в Конституционном суде”. 

Deschide.md пишет, что 3 декабря в парламенте Молдовы пройдет пленарное заседание, на котором, как ожидается, рассмотрят этот законопроект. 

https://www.facebook.com/maia.sandu/videos/384356726345614/

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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