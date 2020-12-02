Мнение: Обкатка “Терминаторов”
02.12.2020, 21:18, Разное
Обкатка БМПТ "Терминатор" на учениях в Центральном Военном Округе.
Аннотация:
Танкисты ЦВО осваивают новые БМПТ «Терминатор», поступившие к ним на опытную эксплуатацию. Они изучают все боевые возможности боевых машин и испытывают их в деле.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами.
Источник: Colonel Cassad
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