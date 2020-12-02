Мнение: Обкатка “Терминаторов”

02.12.2020, 21:18, Разное

Обкатка БМПТ "Терминатор" на учениях в Центральном Военном Округе.

Аннотация:

Танкисты ЦВО осваивают новые БМПТ «Терминатор», поступившие к ним на опытную эксплуатацию. Они изучают все боевые возможности боевых машин и испытывают их в деле.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами.