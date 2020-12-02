Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве локализован

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02.12.2020, 21:16, Новости дня

Вспыхнувший в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве пожар локализован, тушение продолжается, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Пожар локализован. Пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Возгорание произошло в коллекторе, протяженностью 6,5 километров, около 15.45 мск. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. Уточнялось, что загорелись кабели, передает ТАСС.

«В коммуникационном коллекторе «Ленинградский-1» расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 кВ», – сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Пожарным пришлось ждать около двух часов, чтобы приступить к тушению, поскольку необходимо было обесточить кабели. В результате от электричества были отключены 13 жилых домов.

К настоящему моменту в минимум в четырех домах электричество восстановлено.  «Все потребители компании «Россети Московский регион» запитаны по резервной схеме электроснабжения: Ленинградский проспект 33, корпуса 5, 6, 35, 36», – сообщили в пресс-службе компании

В комплексе городского хозяйства в свою очередь уточнили, что электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия.

Ранее в Москве произошел пожар в историческом «Доме нефтяников» на Большой Дорогомиловской улице.



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