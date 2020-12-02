В РФ 100 тыс. семей погасили часть ипотеки с помощью господдержки

02.12.2020, 21:16, Новости дня

В РФ 100 тыс. многодетных семей получили господдержку на списание 450 тыс. рублей по ипотеке с начала программы, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

«100 тыс. семей, в которых с 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок, получили поддержку в рамках государственной программы. Общий объем выплат приближается к отметке в 45 млрд рублей», – приводит ТАСС сообщение.

В сообщении уточняется, что больше всего заявок в рамках меры поддержки одобрено в Московской области – помощь получили более 6,8 тыс. граждан на 3 млрд рублей. На втором месте Республика Башкортостан – более 4,1 тыс. одобренных заявок на 1,8 млрд рублей, на третьем месте Свердловская область – одобрено почти 4 тыс. заявок на 1,7 млрд рублей. В Москве более чем у 3,7 тыс. семей списана часть долга на 1,69 млрд рублей.

Учитывая среднюю сумму кредита (2,47 млн рублей) и действие программы материнского капитала, для многих граждан поддержка может покрыть значительную часть кредита, прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Правда, по его словам, есть и отказы, которые в большинстве случаев связаны с невозможностью применить меры из-за ограничений по ряду условий кредитных договоров. «ДОМ.РФ инициировал ряд изменений, которые одобрены Минфином России. Расширение условий позволит увеличить количество претендующих на такую поддержку заемщиков еще примерно на 10%», – цитирует его пресс-служба.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 5,5 млрд рублей для помощи с погашением ипотеки многодетным семьям.

Напомним, в октябре Минфин РФ внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей. В соответствии с программой, семьи, в которых с начала 2019 г. родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 тыс. рублей.