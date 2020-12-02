Украине предрекли распад

02.12.2020, 21:16, Новости дня

Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас, считает политолог Павел Рудяков.

По словам эксперта, Украине сейчас нечем гордиться, поскольку она на сегодняшний день находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация в целом расколота.

«Если страна дальше продвинется в том направлении, в котором она двигается последние 15-18 лет и особенно активно – последние пять-шесть лет, она распадется. Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта», – сказал Рудяков «Украина.ру».

Политолог отметил, что на Украине, которая является социальным государством, согласно конституции, разрушена система здравоохранения, образования и социальной защиты.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Следзь сравнил экономику Украины с «Титаником» и отметил, что отсутствие реальных изменений в экономической системе Украины приведет страну в ближайшем будущем к обвалу курса национальной валюты, гонке цен, катастрофе на рынке труда и коллапсу пенсионной системы.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году.