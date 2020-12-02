Мнение: О геях в Яндексе, Билайне, МТС…

02.12.2020, 21:14, Разное

И кто только не проходился по адресу топ-менеджмента вот этих высокотехнологичных компаний грубым словцом, отсылающим к нетрадиционной ориентации! За дело, конечно же, только за дело. Но… слово имеет материальную силу, забыли?

Короче, довысказывались… Или, если угодно, дотолерастились…

Технологическая корпорация Nasdaq, оператор одноименной торговой площадки, предложила федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам #США обязать все компании, акции которых обращаются на электронной бирже, включить в состав совета директоров минимум одну женщину и одного афроамериканца или представителя секс-меньшинства. Об этом говорится в сообщении самой корпорации.

«Nasdaq сегодня зарегистрировала в Комиссии по ценным бумагам и биржам предложение о новых правилах листинга, касающихся разнообразия состава совета директоров и раскрытия информации. В случае утверждения Комиссией, все компании, чьи акции обращаются на бирже Nasdaq в США, будут обязаны включить в состав директоров по крайней мере двух человек, один из которых должен идентифицировать себя в качестве женщины, а второй – в качестве недостаточно представленного меньшинства или ЛГБТ+», – уточнила корпорация. Она также сообщила, что за нарушением такого требования может последовать делистинг, либо же эмитенты должны будут публично и убедительно разъяснить, почему они не смогли выполнить новые требования.

Эта инициатива напрямую затрагивает российские «Яндекс», Veon («Билайн»), МТС, Ozon, Qiwi и «Мечел», чьи акции входят в листинг электронной биржи. По данным газеты «Нью-Йорк таймс», почти все из этих компаний не отвечают критерию, изложенному в предложении оператора фондовой площадки. Конечно, оно ещё не принято в качестве официальной нормы, но вероятность его внесения в состав обязательных требований к эмитентам весьма высока в сегодняшней Америке, инфицированной BLM.

Nasdaq в обоснование своего предложения ссылается на некие «научные исследования», которые якобы установили наличие прямой связи между гендерным и этническим разнообразием советов директоров различных компаний и финансовой отдачей от их деятельности. Как минимум половина из них касается женского участия в органах корпоративного управления и не затрагивает вопросы сексуальной ориентации и этнической принадлежности руководителей. Кроме того, в таких работах отмечается в основном наличие статистической взаимосвязи между отдельными финансовыми показателями фирм и гендерным составом их руководящих органов, но не жёстко обусловленной зависимости, а произвольно выбранный для анализа пятилетний период всё-таки достаточно мал для глобальных выводов.

Тем не менее, в мире существует практика активного поощрения женского участия в органах корпоративного управления. Например, в 23 странах мира введены «мягкие» и «жёсткие» квоты на представительство женщин в советах директоров. В большинстве из них, впрочем, не императивные, а диспозитивные, на основе принципа «соблюдай или объясни». Его же рекомендует придерживаться и Nasdaq.

Но всё-таки американцы собираются продвинуться намного дальше по скользкой дорожке квотирования органов корпоративного управления, установив требования не только к гендеру, но также расе/этносу и сексуальной ориентации директоров. В итоге американские корпорации столкнутся с теми же проблемами, что и университеты, где требования к разнообразию преподавательского состава были сформулированы на несколько лет раньше. В итоге вузы оказались перед неприятной дилеммой – подвергнуться остракизму за гендерные и расовые «перекосы», либо же давать необоснованные преференции людям из меньшинств, закрывая глаза на их более низкий профессиональный и научный уровень. Проблема не решена до сих пор.

Теперь вот и корпорации в поисках общественной благосклонности решили наступить на те же грабли зачем-то…

Причём для российских компаний инициатива Nasdaq представляется особенно суровой. Толерантный термин «недостаточно представленное меньшинство» подразумевает афроамериканцев, выходцев из испаноязычных стран Латинской Америки, представителей коренных народов Северной Америки и Аляски. И хотя зарубежным компаниям предлагается дать «послабление» – разрешение включать в советы директоров ещё одну женщину вместо негра или гея, – для России выполнить его будет непросто. И так в стране дефицит управленцев международного уровня, а уж представительниц прекрасного пола среди них – раз-два, и обчёлся. Да и тех переманивают глобальные корпорации…

Неужели же кому-то из директоров Яндекса, Билайна или МТС придётся совершить каминг-аут?