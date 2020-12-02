 

Ученые: Омоложение нейронов глаза вернуло зрение грызунам

02.12.2020, 21:10, Разное

Ученые смогли перепрограммировать нейроны в сетчатке грызунов и вернуть им молодое состояние, восстанавливая аксоны. Исследование опубликовали в издании Nature.
Исследователи Гарвардской медицинской школы продемонстрировали, что экспрессия 3-х факторов транскрипции (белки, которые регулируют активность генов) в ганглиозных клетках сетчатки грызунов с дефектом зрительного нерва может вернуть молодость нейронам. Белки OCT4, KLF4 и SOX2 называют факторами Яманка. Во время опытов ганглиозные клетки вырастили новые аксоны и возобновили взаимосвязь с мозгом. Во время повреждения в раннем периоде их развития аксоны восстанавливаются, но в пожилом возрасте подобное произойти не может. Лечение, которое предложили ученые, вернуло зрение грызунам и животным с глаукомой. Неисправность и дальнейшую регенерацию связывают с эпигенетическими преобразованиями.

При дефекте ганглиозных клеток к нуклиотидам ДНК подключаются метильные группы, меняющие экспрессию генов. Регенерация нейронов происходила из-за деметилирования, которое возвращает ДНК в молодое состояние. Информация подтверждает предположение о том, что в процессе старения лежат эпигенетические изменения. Также есть вероятность омолодить ткани и восстановить их функции. Невзирая на то, что эффекты нужно опробовать на людях, данные доказывают, что метод будет можно использовать на практике.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Дети Галкина и Пугачевой открыли свою первую выставку картин

24.09 / Политолог объяснил, почему Лукашенко засекретил свою инаугурацию

21.10 / Ученые обнаружили биомаркер крови, предсказывающий возможный рак желудка

21.11 / Врачи рассказали о полезных свойствах тыквенного супа

29.11 / Кислородная катастрофа: ученый выдвинул свою версию эволюции на Земле

22.08 / Мнение: Навальный все-таки смог в 2020 уехать в отпуск за границу!

26.10 / Всесильный гопник

10.07 / Влад Соколовский устроил сказочный день рождения для своей девушки Лины Сурковой: первые фото пары

03.07 / «…Не стараясь угодить»

28.11 / Дмитрий Рогозин рассказал о преимуществе Роскосмоса над NASA

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска