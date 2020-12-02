Ученые: Омоложение нейронов глаза вернуло зрение грызунам

02.12.2020, 21:10, Разное

Ученые смогли перепрограммировать нейроны в сетчатке грызунов и вернуть им молодое состояние, восстанавливая аксоны. Исследование опубликовали в издании Nature.

Исследователи Гарвардской медицинской школы продемонстрировали, что экспрессия 3-х факторов транскрипции (белки, которые регулируют активность генов) в ганглиозных клетках сетчатки грызунов с дефектом зрительного нерва может вернуть молодость нейронам. Белки OCT4, KLF4 и SOX2 называют факторами Яманка. Во время опытов ганглиозные клетки вырастили новые аксоны и возобновили взаимосвязь с мозгом. Во время повреждения в раннем периоде их развития аксоны восстанавливаются, но в пожилом возрасте подобное произойти не может. Лечение, которое предложили ученые, вернуло зрение грызунам и животным с глаукомой. Неисправность и дальнейшую регенерацию связывают с эпигенетическими преобразованиями.

При дефекте ганглиозных клеток к нуклиотидам ДНК подключаются метильные группы, меняющие экспрессию генов. Регенерация нейронов происходила из-за деметилирования, которое возвращает ДНК в молодое состояние. Информация подтверждает предположение о том, что в процессе старения лежат эпигенетические изменения. Также есть вероятность омолодить ткани и восстановить их функции. Невзирая на то, что эффекты нужно опробовать на людях, данные доказывают, что метод будет можно использовать на практике.