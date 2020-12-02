“Во всеоружии и нараспашку”: Ксения Собчак порассуждала о прелестях зимних холодов

02.12.2020, 21:10, Разное

Популярная телеведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой призналась в своем пристрастии к прохладной зимней обстановке. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке, снятом в ракурсе “выше пояса”, телезвезда предстала в весьма соблазнительном образе: её наряд состоял из приталенного пиджака цвета фуксия, черной блузки с глубоким декольте и видневшимся из под неё полупрозрачным бра. Эффектное фото Ксения Собчак сопроводила откровениями, в которых сообщила, что стремление соотечественников “натопить от души” в жилище её смущает намного больше, чем суровые российские холода. При этом она упомянула, что температура в помещениях, которых обитает она, традиционно не превышает 19 градусов, а батареи работают в минимальном режиме. “Зовите меня просто “Снежная королева”, – лукаво призвала подписчиков красавица.

Стоит отметить, что позиция хозяйки аккаунта вызвала среди фолловеров весьма полярные мнения. В частности, часть подписчиков заявила, что желание поддерживать дома теплую в плане температуры атмосферу является уже некоей традицией, к тому же, такая привычка создает дополнительный уют в жилище. Однако многие поклонники Собчак поддержали любимицу и выразили солидарность с её пристрастием к прохладе. За день публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.