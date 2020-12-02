 

Надежда Бабкина не поможет больным COVID-19 своей плазмой

02.12.2020, 21:10, Разное

Надежда Бабкина, переболевшая коронавирусом в начале пандемии, не сможет сдать донорскую кровь для больных COVID-19 сейчас. Вокалистка объясняет такое решение особенностями своего организма.
Всем известно, что люди, которые болели коронавирусом, могут стать донорами плазмы, так как у них в организме могут производиться антитела, противодействующие вирусу, а также останавливающие его расширение. Многие знаменитости, в частности Том Хенкс и его супруга, уже стали донорами, сообщив об этом публике и призывая людей следовать их примеру.

Надежда Бабкина призналась журналистам, что тоже получала подобное предложение, но она не сможет помочь больным с коронавиусом из-за серьезных обстоятельств. Артистка сообщает, что у нее очень плохие вены и ей не советуют подвергать риску свое здоровье даже при подобных благих целях. Вокалистка рекомендует людям, которые переболели COVID-19, заняться легкой гимнастикой, пройти курсы физиотерапии, но делать все необходимо после консультации с докторами.



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