Люди с ослабленным иммунитетом могут оставаться заразными после COVID-19 в течение двух месяцев

02.12.2020, 21:08, Разное



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Ученые наблюдали за 20 пациентами, которые проходили лечение по поводу злокачественных опухолей и получали препараты, подавляющие иммунитет. Все участники исследования перенесли COVID-19. Авторы в течение нескольких недель систематически брали у них для анализа на коронавирус мазки из носоглотки и образцы мокроты.

РНК коронавируса в слизи и мокроте пациентов ученые обнаруживали до 78-го дня с момента появления симптомов COVID-19. Чтобы узнать, живы ли эти вирусы и могут ли они вызвать болезнь, авторы исследования проверяли, могут ли они размножаться в лабораторных условиях – образовывать культуры.

У 11 пациентов ученые смогли выделить жизнеспособных вирусов хотя бы один раз. Пять человек выделяли вирусы, которые способны размножаться, в течение 51-61 дня. Два из них получили трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, один – иммунотерапию рака, и еще два – экспериментальное лечение рака.

Авторы указывают, что текущие рекомендации по изоляции людей, которые перенесли COVID-19, возможно, нужно изменить для пациентов с ослабленным иммунитетом. Они отмечают, что текущее руководство американских Центров по контролю и профилактике болезней (CDC) для таких пациентов основано на ограниченном количестве данных. Сейчас в них указано, что они могут оставаться заразными не дольше 20 дней, хотя выделение РНК может продолжаться.