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02.12.2020, 21:02, Разное

В СК прокомментировали вызов бывших узников концлагерей на допросы.

В Следственном комитете планируют опросить более тысячи человек по делу о геноциде во время оккупации Сталинградской области в 1942 году. В рамках производства правоохранители уже начали вызывать на допросы очевидцев тех событий — пожилых жителей Волгограда.

«Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости», — сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Петренко заверила, что никаких санкций за неявку на допрос не последует. «Мы им будем очень благодарны, если согласятся пообщаться со следователями», — добавила она.

В региональном управлении СК по Волгоградской области считают «естественным» вызовы на допрос пожилых людей, переживших немецкую оккупацию. «Мы стараемся найти непосредственно людей, которые были очевидцами […] Я вижу только положительные эмоции в этом направлении», — пояснила РБК пресс-секретарь управления, отметив, что по делу уже проходит более 80 свидетелей.

Накануне «Новая газета» рассказала, что родственники 94-летнего бывшего узника нацистских лагерей Василия Н. обнаружили в его почтовом ящике повестку о вызове на допрос. Выяснилось, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела «о массовых убийствах мирных граждан», которое было возбуждено летом из-за событий 1942 года. Близкие Василия Н. считают, что его можно было пригласить на беседу, но не на допрос.

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Источник: Новая газета



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