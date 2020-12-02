 

Путин предрек нефти забвение

02.12.2020, 20:58, Новости дня

Президент России Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли заявил, что нефтедобычу ждет “скорое забвение”. Об этом 2 декабря сообщил ТАСС.

По его словам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти всего на 1% в год, а затем из года в год будет снижаться на 0,1%.

Глава государства подчеркнул, что развивать нефтехимию в стране “очень перспективно”. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса на продукцию нефтехимии составляет около 4%, отметил Путин.

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью российской промышленности. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2019 году в России добывалось нефти 10,8 млн баррелей в сутки. Это был третий показатель в мире после США и Саудовской Аравии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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