Экс-глава “Спецтехноэкспорта” Барбул: Отрасль может просто погибнуть с огромным риском утратить потенциал в военной промышленности

02.12.2020, 20:58, Новости дня

Бывший руководитель ГП “Спецтехноэкспорт” Павел Барбул заявил, что смог во время руководства компанией обеспечить оборонные предприятия Украины заказами на сумму свыше 500 млн долларов, а сегодняшние интриги и падение реальных поступлений по контрактам – губительны для отрасли. Об этом он написал в своем Facebook.

“В последние несколько месяцев продолжаются нестихающие интриги вокруг нечуждого мне “Укроборонпрома”, наблюдение за которыми со стороны на фоне критического падения реальных поступлений по контрактам заставили меня сделать этот пост. За четыре года работы в структуре была пройдена хорошая школа как работы, так и в жизни, были как успехи, так и неудачи. Сопровождая в работе около 500 контактов, совокупно обеспечивая Украину потоком в более $500 млн, я постоянно сталкивался с необходимостью балансировать между прямой работой по привлечению заказов и внутренними политическими процессами, интригами и банальным саботажем”, – отметил он.

Как пример Барбул привел контракт Украины по модернизации индийских самолетов АН-32.

“Я горд, что имею непосредственное отношение к выполнению этого контракта который достался Украине еще в 2009 году. Сумма была и по сегодняшним меркам внушительная – $ 400 млн. Это не только приток валюты, но и 60% всего чистого дохода ГП “Завод 410 ЦА”, на базе которого выполнялся контракт, и который, по моему мнению, остается одним из лучших в мире в своем сегменте. С 2009 года “Завод 410 ЦА” добросовестно его выполнял, пока не настал 2014 год. Разрыв отношений с РФ в оборонной сфере повлек разрыв всех поставок комплектующих, контракт оказался под угрозой срыва. В срочном порядке понадобилось импортозамещение, смена поставщиков ключевого оборудования, внесение изменений в конструкторскую документацию самолета. В противном случае ГП “Завод 410 ЦА” должен был бы заплатить штраф Индии $20 млн и не дополучить еще около $90 млн”, – написал экс-глава госпредприятия.

Он отметил, что потом начали происходить “странные и сомнительные” с точки зрения защиты национальных интересов процессы, но благодаря дипломатам ситуацию удалось стабилизировать.

Барбул добавил, что сейчас главная задача – объединить усилия для получения новых заказов, “иначе, как уже очевидно за последние два года, отрасль может просто погибнуть с огромным риском окончательно утратить потенциал в целом ряде отраслей военной промышленности”.

“Еще не поздно прекратить внутренние склоки, стать наконец одной командой и спасти ситуацию. Кризис – это новые возможности, но важно не упустить шанс. Ведь главное, что есть в структуре, – это тысячи верных своему делу специалистов высочайшего класса, рабочие, конструктора, инженеры, эккаунты, крутейшие сейлзы, юристы, сотрудники служб протокола, финансовых служб, аппаратов и многие другие. Искренне желаю новой команде сделать домашнее задание, проанализировать текущее состояние отрасли, создать и согласовать антикризисную стратегию и план спасения отрасли и обьединить сотрудников всех предприятий на конструктивную и нацеленную на достижение результата работу!” – подытожил Барбул.

https://www.facebook.com/pavel.barbul.9/posts/10158836787109921

“Спецтехноэкспорт” – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого является экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.

НАБУ инициировало уголовное производство против служебных лиц ГП “Спецтехноэкспорт” по факту растраты денежных средств за якобы не предоставленные услуги со стороны международного агента по “индийскому контракту”.

Расследование поручили детективу НАБУ Дмитрию Литвиненко, который ранее фигурировал в скандальном “деле Свинарчуков”. В переписке с партнерами Игоря Гладковского он уточнял, какие фирмы необходимо вычеркнуть из “черного списка” для выполнения ими оборонных заказов. Но вместо увольнения Литвиненко был поощрен оценкой “отлично” за работу, писало агентство УНИАН.

Прокурорами в деле “Спецтехноэкспорта” стали Вадим Сидоренко, обвинявший ранее мера Львова Андрея Садового в неправильном выделении земли под индустриальный парк, а также Ольга Яровая – уволенная из органов прокуратуры за нарушения, в том числе не процессуальные контакты с судьями, об этом сообщал “Цензор.НЕТ”.

По данным УНИАН, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли давление на судебных экспертов с целью фальсификации дела. Эксперты установили, что никакой растраты средств со стороны руководства ГП “Спецтехноэкспорт” не было.