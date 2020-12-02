 

Венгерского евродепутата от консервативной партии Орбана задержали на вечеринке с голыми мужчинами. Он подал в отставку

02.12.2020, 20:58, Новости дня

27 ноября полиция остановила вечеринку, которая проходила в Брюсселе в клубе рядом с полицейским участком, ее участников задержали за нарушение карантина, сообщила газета La Dernière Heure 1 декабря. 

Издание заявило, что на вечеринке было 25 человек, в основном мужчины. Het Nieuwsblad пишет, что в прокуратуре подтвердили задержание.

По данным газеты, во время визита правоохранителей, практически все участники гей-вечеринки были голые. Среди них – дипломаты и евродепутат. Последний пытался сбежать от полиции по сливной трубе, но ему это не удалось. 

Как пишет Het Laatste Nieuws, в прокуратуре сообщили: в рюкзаке у евродепутата нашли наркотики. Издание первым сообщило, что речь идет про Йозефа Сайера – депутата от консервативной партии “Фидес” премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 

Сайер 29 ноября объявил, что уходит в отставку, отмечала Het Laatste Nieuws. 1 декабря он признал, что был на этой вечеринке. В своем заявлении, текст которого приводит издание Origo, Саейр извинился за нарушение карантинных норм и заявил, что “не употреблял наркотики”. Таблетка экстази, которую нашли в рюкзаке, якобы не принадлежит Сайеру. Кто ее туда положил, он “не знает”. 

Венгерский журналист Сабольч Паньи написал в Twitter, что Саейр – близкий друг и соратник Орбана. 

“Почему важно, что Саер был пойман на оргии с более чем 20 мужчинами? Все просто. Пока он развлекался в дружелюбном к ЛГБТ-сообществу Брюсселе, он сделал жизнь для представителей ЛГБТ в Венгрии невыносимой, переписав конституцию”, – подчеркнул журналист. 

1/ Why does it matter that Viktor Orbán’s close friend and ally, MEP József Szájer was caught having an orgy with 20+ men? Very simple. While he was enjoying himself in LGBT-friendly Brussels, he made life for LGBT people in Hungary miserable by rewriting the constitution. THREAD pic.twitter.com/uvMrD5WnwS

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 1, 2020

Он пояснил, что в стране запрещены однополые браки, весной парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, а в ноябре правительство предложило законопроект, который фактически запретит однополым парам усыновлять детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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