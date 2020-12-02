Ученые пояснили, откуда у космонавтов проблемы со здоровьем

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02.12.2020, 20:52, Новости дня

По словам медиков, у людей, слетавших в космос, часто появляются проблемы со сном. Также у некоторых астронавтов возникают сердечные заболевания. Всему этому есть причина, утверждают специалисты.

Так называемые митохондрии или энергетические участки клеток в условиях отсутствия земного притяжения сильно изменяются, говорят ученые. Космическая биология вообще иная, чем на поверхности планеты, где организмы существуют в естественных условиях.

Проведенные исследования позволили установить причины появления заболеваний. А это значит, что представители науки теперь могут приступить к поиску лекарств, которые будут предназначены специально для космонавтов. Очевидно, эту проблему удастся решить, после чего у обычных людей появятся реальные возможности летать за пределы атмосферы без риска для здоровья.



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