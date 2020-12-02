 

Мнение: Новая онлайн-библиотека книг по искусству Востока

02.12.2020, 20:46, Разное

Государственный музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству Востока — Ars Asiatica.
https://library.orientmuseum.ru/

Пресс-релиз

В электронной библиотеке представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов; научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы его создания и уникальные раритетные книги, датируемые началом прошлого века.

За 102 года в музее Востока не раз менялась экспозиция, прошли сотни выставок и вернисажей, шла активная научная работа по анализу и публикации памятников восточного искусства. Эта работа отразилась в десятках книг, путеводителей, каталогов и огромном множестве статей, в которых сотрудники Музея Востока публиковали памятники искусства Востока из нашей коллекции и других собраний, а также делились своими размышлениями об этом искусстве.

Большинство этих изданий давно уже стало классикой отечественного востоковедения и искусствознания. Вместе с тем, многие представляют библиографическую редкость. Благодаря электронной библиотеке издания Музея Востока станут доступны всем желающим в любом уголке мира. Можно будет познакомиться с научными трудами действующих сотрудников Музея Востока, а также с работами известных искусствоведов прошлого века, создававших музей «Ars Asiatica» (первое название Музея Востока) столетие назад: Бориса Денике, Бориса Веймарна, Федора Гогеля и многих других.

Электронная библиотека Музея Востока «Ars Asiatica» создана при поддержке Фонда «История Отечества».

Источник: Шакко



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