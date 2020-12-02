Мнение: «Хочу быть блогером»

02.12.2020, 20:40, Разное

Знания всегда были и будут самым ценным капиталом, который можно трансформировать в материальное благосостояние. Однако, чрезмерно раздутый пузырь потребления, подмигивая, за руку отводит в сторону, и заговорщески шепчет на ухо: «есть и другой способ».



А другой способ – это блогерство со всеми его производными. Молодежь эшелонами набивается на «резиновые» YouTube, TikTok, Instagram в поисках легкого заработка. И не без причины, ведь народ в погоне за деградацией готов кушать все, что дают: миллионы просмотров набирают видео вроде «что будет, если сбросить на машину арбуз», «распаковка посылки с AliExpress», «15 лайфаков, чем занять себя в уборной», «как за минуту сделать из себя Надежду Кадышеву», «вы не представляете, что таит в себе лужа возле подъезда», «вы не знали, что рептилоиды работают в "‎Пятерочке"‎» и прочий мусор без какой-либо смысловой нагрузки.

Все почему? Потому что особого ума для подобной «деятельности» не нужно (если не говорить про действительно качественный контент + авторская подача и харизма), только камера, компьютер, либо телефон, и наличие даже одной руки. И молодежь проглотит, ибо это современная вариация «жвачки для мозга», превращающая их в «собак Павлова».



Наблюдая происходящее в Сети, как-то даже начинаешь скучать по «обрусевшему немцу» Алексею Навальному с его «просветительским» политическим контентом для подростков и молодежи. Хоть какие-то зачатки логики в трендах YouTube при нем да были. Жаль, конечно, что глава ФБК решил сделать ставку на свой пиар на Западе и налаживание связей с местными политиками, пойдя проторенной дорогой отечественных оппозиционеров, ставших такими после выпадения из системы.

Отечественная оппозиция в это время, похоже, решила восполнить отсутствие своего фронтмена качеством контента, да не тем: сотрудники ижевского штаба Навального даже объявили сбор пожертвований на радиопетличку для повышения качества звука. Более профессиональная аппаратура, конечно, повысит качество звука, но что толку, если «мозги» утекли в Европу?

Друзья! Неделю назад мы рассказали, что штабу нужна радиопетличка, чтобы не страдало качество наших роликов. Отчитываемся: четверть необходимой суммы уже собрана!

Вы классные. Спасибо вам огромное за помощь.

Мы продолжаем сбор: https://t.co/ySzbaeOdeB pic.twitter.com/8wAg73BlwN

— Штаб Навального в Ижевске (@teamnavalny_izh) December 2, 2020

Алексей Анатольевич, вернитесь, последователи тут без вас хиреют, да и на YouTube ничто улыбки не вызывает.