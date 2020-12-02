 

Хватит терпеть: Селена Гомес, Джиджи Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли и другие звезды, уже нарядившие елки к Рождеству

02.12.2020, 20:26, Разное

У вас тоже в голове все чаще “включается” Jingle Bells или It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas? И все больше хочется посмотреть в сотый раз “Один дома”, “Иронию судьбы” или “Реальную любовь”? А может, и кошелек стал легче после того, как вы “случайно” прошли новогодний отдел в магазине? Тогда вынуждены констатировать – у вас обнаружены признаки приближающихся праздников, и с этим уже нужно что-то делать. Например, последовать примеру некоторых иностранных знаменитостей и нарядить елку, развесить гирлянды, упаковать (или хотя бы купить) подарки… В числе таких – Селена Гомес, Джиджи Хадид и Зейн Малик, Кьяра Ферраньи, Джулианна Хаф, Мелания Трамп, Мэрайя Кери, Рози Хантингтон-Уайтли и другие. Смотрим, вдохновляемся и заранее продумываем собственный новогодний декор.  

Кьяра ФерраньиКьяра ФерраньиЕлка Рози Хантингтон-УайтлиЕлка Джиджи Хадид и Зейна МаликаЕлка Джиджи и ЗейнаМэрайя КериСелена ГомесДженьюари ДжонсЕлка Дженьюари ДжонсЕва Герцигова с мужемМелания ТрампДжулианна Хаф



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