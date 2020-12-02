 

Мнение: Свое имя назвать отказался

02.12.2020, 20:24, Разное

Фашистские солдаты осуществляют казнь советского гражданина пойманного без документов на дороге к населённому пункту Большие Ветры (Курская область). Своего имени назвать отказался.
С большим трудом удалось установить – на фото Михаил Свистов 1920 года рождения, уроженец города Красноярска – ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, срок не отбыл по причине побега.
Но на службу к немцам не пошёл. Наоборот сам вышел на подполье, после проведения ряда проверок, стал связным партизанского отряда "За нашу Советскую Родину".

https://vott.ru/entry/581197 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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