 

МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение мер против COVID-19

02.12.2020, 20:22, Новости дня

МГТУ им. Н. Э. Баумана оштрафован судом за нарушение антикоронавирусных на 500 тыс. рублей, проректора вуза оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«2 декабря Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ им. Н. Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тыс. рублей. Кроме этого, суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и должностное лицо – проректора по административной и правовой работе МГТУ им. Н. Э. Баумана, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в ходе эпидемиологического расследования в университете были выявлены факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению коронавируса как среди студентов, так и преподавателей.

В октябре здания МГТУ им. Баумана закрыли из-за нарушений мер профилактики по коронавирусу и роста случаев заболеваний. В вузе пообещали устранить нарушения мер профилактики коронавируса. 

Позже Роспотребнадзор предписал МГТУ Баумана продлить срок дистанционного обучения в связи с нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности.



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