Опубликован реестр аудиовизуальных сервисов в России

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02.12.2020, 20:18, Разное

В соответствии с Федеральным законом “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). В список вошли ориентированные преимущественно на отечественную аудиторию сервисы, уровень посещаемости которых находится выше отметки в 100 тысяч пользователей в сутки.

      Список включает в себя следующие АВС:

      • Ivi
      • Megogo
      • More.tv
      • Movix
      • Okko
      • Premier
      • SPB TV Россия
      • Start
      • Wink
      • Амедиатека
      • Билайн ТВ
      • Кино1ТВ
      • Кинопоиск
      • Матч ТВ
      • Мегафон ТВ
      • МТС ТВ
      • НТВ ПЛЮС
      • Первый канал
      • Смотрим
      • Триколор кино
      • ТВ онлайн

      Владельцы вышеперечисленных сервисов смогут рассчитывать на то, что их программы могут быть предустановленны на ввозимую на территорию России технику. Такое требование содержится в федеральном законе, вступающим в силу в 2021 году.



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