Опубликован реестр аудиовизуальных сервисов в России

02.12.2020, 20:18, Разное

В соответствии с Федеральным законом “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). В список вошли ориентированные преимущественно на отечественную аудиторию сервисы, уровень посещаемости которых находится выше отметки в 100 тысяч пользователей в сутки.

Список включает в себя следующие АВС:

Ivi

Megogo

More.tv

Movix

Okko

Premier

SPB TV Россия

Start

Wink

Амедиатека

Билайн ТВ

Кино1ТВ

Кинопоиск

Матч ТВ

Мегафон ТВ

МТС ТВ

НТВ ПЛЮС

Первый канал

Смотрим

Триколор кино

ТВ онлайн

Владельцы вышеперечисленных сервисов смогут рассчитывать на то, что их программы могут быть предустановленны на ввозимую на территорию России технику. Такое требование содержится в федеральном законе, вступающим в силу в 2021 году.