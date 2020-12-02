Опубликован реестр аудиовизуальных сервисов в России
02.12.2020, 20:18, Разное
В соответствии с Федеральным законом “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). В список вошли ориентированные преимущественно на отечественную аудиторию сервисы, уровень посещаемости которых находится выше отметки в 100 тысяч пользователей в сутки.
Список включает в себя следующие АВС:
- Ivi
- Megogo
- More.tv
- Movix
- Okko
- Premier
- SPB TV Россия
- Start
- Wink
- Амедиатека
- Билайн ТВ
- Кино1ТВ
- Кинопоиск
- Матч ТВ
- Мегафон ТВ
- МТС ТВ
- НТВ ПЛЮС
- Первый канал
- Смотрим
- Триколор кино
- ТВ онлайн
Владельцы вышеперечисленных сервисов смогут рассчитывать на то, что их программы могут быть предустановленны на ввозимую на территорию России технику. Такое требование содержится в федеральном законе, вступающим в силу в 2021 году.
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет