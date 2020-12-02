Ученые: Использование огня началось на 30 тысяч лет раньше предполагаемого срока

02.12.2020, 20:16, Разное

Индийские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили новые свидетельства использования огня древнейшими людьми. По словам исследователей, обнаруженная практика датируется более давним сроком, чем предполагалось ранее.

В частности, долгое время мировая наука считала, что использование огня древними людьми началось в Индии около 20 тысяч лет назад. Недавно группа индийских археологов подвергла тщательному изучению образцы макроуглей, найденных в пределах шести археологических памятников, расположенных в долинах Майн-Белан, Чопани-Мандо, Чиллахия, Махагара, Колдихва и Деогат. Отмечается, что остатки древесного угля были найдены в погребенных почвах, возраст которых составлял 50 тысяч лет. Как объяснили ученые, такие угли могут быть продуктами двух источников – оставшихся в результате природных лесных пожаров либо огня, брошенного без присмотра человеком. При этом эксперты отметили, что сохранность внутренней структуры этих образцов была отличной. Согласно научным предпосылкам, возникновение естественного лесного пожара было возможным только в случае засухи. Однако, согласно данных проведенных ранее исследований, в долине Белан в период, которым датируется появление образцов древесного угля, выпало достаточно большое количество осадков. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что уголь в упомянутой местности смог появится вследствие деятельности древних людей.

Стоит отметить, что вышеуказанный период считается временем, когда когнитивные способности доисторических людей развивались. Как отметил руководитель научной группы Дипак Кумар Джа, он совпал с периодом начала создания различных типов инструментов. По словам эксперта, совершенное возглавляемой им группой открытие стало тринадцатым древнейшим свидетельством использования огня в мире. Об этом пишет Times of India.