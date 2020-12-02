 

В России за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

02.12.2020, 20:08, Разное

Умерли 589 человек — максимум с начала пандемии.

В РФ зафиксировали 25 345 новых случаев заражения COVID-19 за сутки и рекордное количество летальных исходов — 589. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране также зафиксировали рекордное количество летальных исходов от COVID-19 — за сутки умерли 569 человек.

В Москве за последний день выявили 5191 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зафиксировали 3684 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1148. В Нижегородской области зарегистрировали 473 новых инфицированных COVID, в Республике Карелия — 451.

Всего по официальным данным с начала распространения в России инфекция унесла более 41 тысячи жизней.

За последние сутки выздоровели 26882 человека. Всего в России с начала пандемии выздоровели 1830349 человек.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в 17 российских регионах свободными остались менее 5% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Он также отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Калининградской области. По словам министра, за последний месяц в РФ значительно увеличилось число больных коронавирусом, находящихся в реанимации.

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Согласно данным университета Джонса Хопкинса, больше всего выявленных случаев COVID-19 в США — более 13,7 млн. На втором месте Индия с более 9,4 млн заболевших. Следом идет Бразилия (более 6,3 млн), РФ (2,3 млн) — на четвертом месте.

Источник: Новая газета



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