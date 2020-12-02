Какое место займет Россия во внешней политике Байдена

02.12.2020, 20:02, Разное

Дмитрий Тренин 25.11.2020

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Реальный Байден далек от образа, созданного ему в российских СМИ, – немощного старика, который станет лишь номинальным главой государства. На самом деле он прожженный профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жестко. А помогать ему в этом будет команда амбициозных помощников, стремящихся оставить след в истории США и всего мира

В 2011 году Байден сказал, что посмотрел Путину в глаза, но не увидел там души. Ответ Путина был: «Мы понимаем друг друга». Теперь, когда Байден стал 46-м президентом США, а Путин сможет оставаться в Кремле до 2036 года благодаря поправкам к Конституции, их отношения рискуют оказаться самыми холодными за всю историю контактов между лидерами РФ и США.

В РФ внешнеполитическую линию Байдена часто сравнивают с подходом Барака Обамы. И действительно, многие из тех, кто сейчас получит посты в Госдепартаменте, Совете национальной безопасности, Министерстве обороны и представительстве США при ООН, работали при Обаме. Однако сам Байден – человек, намного более искушенный в вопросах внешней политики, чем его бывший начальник.

Байдену 78 лет, и в отличие от Обамы холодную войну он видел своими глазами, а не читал о ней в книжках. Он стал сенатором в 1972 году, а впервые посетил Москву в 1979-м, когда был подписан злополучный договор ОСВ-2. Он приехал сюда снова десять лет спустя, сразу после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – того самого, из которого Трамп вывел США в прошлом году.

В российских соцсетях широко разошлась фотография, где Байден жмет руку Громыко. Она прекрасно иллюстрирует главное различие между Байденом и Обамой в подходах к России: для Байдена нынешнее противостояние с Москвой – постскриптум к холодной войне, который, как и саму войну, США должны выиграть.

Разумеется, Байден не ставит знак равенства между Россией и Советским Союзом. Сенатор с начала 70-х годов, многолетний глава сенатского Комитета по международным делам, вице-президент в течение двух президентских сроков Обамы – Байден активно участвует в мировой политике уже почти полвека. Хотя основного конкурента США он видит в Китае, главной угрозой он называет все-таки Россию.

Байден говорит, что РФ – в глубоком упадке, вымирает, полностью зависит от цен на нефть, да и вообще это второразрядная держава под управлением коррумпированных кагэбэшников, которая не способна конкурировать с Западом. Он считает, что Москва пытается ослабить Запад изнутри, подорвать единство НАТО, Евросоюза и либеральный миропорядок в целом. РФ для него агрессивная, реваншистская сила, которая выносит противостояние с США за пределы бывшего СССР и все активнее сближается с Китаем.

Вместе с тем Байден не считает, что предпринятая в конце холодной войны попытка интегрировать Россию в возглавляемую США международную систему была ошибкой. Затея провалилась совсем не из-за расширения НАТО на Восток – тут Байден не собирается потакать тому, что считает российской паранойей. Скорее причина провала, с его точки зрения, была в том, что власть в РФ оказалась в руках силовиков.

Однако надежд на лучшее Байден не теряет. Может, Путина и не получилось свергнуть в стиле «арабской весны» 2011–2012 годов, но в будущем могут открыться новые возможности. Поэтому Байден считает, что Россию нельзя загонять в угол: во-первых, тогда она станет слишком опасной для США, а во-вторых, потому, что Путин удерживает власть только благодаря национализму и антиамериканским настроениям. Когда-нибудь РФ одумается, откажется от путинской политики и поймет, что не сможет развиваться без сотрудничества с Западом.

Все это позволяет судить о будущей политике Байдена на российском направлении. Скорее всего, он наладит координацию в работе различных американских ведомств в отношении России, развернет наступление против Москвы в киберпространстве, займется укреплением отношений с союзниками и партнерами США и будет оказывать давление на Россию, принуждая ее платить высокую цену за каждый проступок.

Что же до противостояния между двумя странами, то Байден будет трактовать его как конфликт не между США и Россией, а между проворовавшимся российским режимом и народом. Америка в этом конфликте будет поддерживать российское «подпольное гражданское общество». Так что при Байдене стоит ждать новых разоблачительных публикаций о коррупции среди российского руководства, которые должны дискредитировать Кремль в глазах простых граждан.

Помимо расширения российско-американского противостояния за счет вопросов демократии и прав человека, Байден может также активизировать присутствие США на постсоветском пространстве. При Обаме он курировал Украину, а в последние месяцы жестко критиковал Россию за поддержку Лукашенко и действия в Нагорном Карабахе. Теперь, когда он стал президентом, можно не сомневаться, что между США и Россией добавится напряжения и на постсоветском пространстве.

Победа Байдена, скорее всего, добавит единства в политике НАТО. В последние несколько месяцев позиция Европы по РФ ужесточилась, сблизившись с американской. Германия превратилась из адвоката в главного критика РФ в Евросоюзе и инициирует новые санкции. Возможно, Байден предоставит немцам возможность самим решать судьбу «Северного потока – 2», чтобы преодолеть созданный Трампом разлад между Вашингтоном и Берлином. Однако беспокойство Вашингтона по поводу зависимости ЕС от российских энергоносителей никуда не денется. Американский Конгресс все жестче противодействует любым энергетическим проектам Москвы в Европе, поэтому более вероятно, что Байден продолжит, вслед за Трампом, давить на Германию, чтобы та отказалась от «Северного потока – 2».

Байден может продолжить политику Трампа и в том, что касается разработки и последующего развертывания в Европе американских ракет средней дальности, которые будут нацелены на российские командные пункты и стратегические объекты. Байден выступает за сохранение системы контроля над вооружениями, в том числе за продление договора СНВ-3, но переговоры он предпочитает вести с позиции силы, поэтому вполне может пойти на развертывание американских ракет недалеко от российских границ. Если при Байдене США начнут переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности, то они могут оказаться одними из самых жестких за всю историю вопроса.

Укрепление отношений с Европой может сопровождаться мини-разрядкой с Китаем – Пекин тоже к ней стремится. И первое, и второе усилит геополитическое давление на Россию, что еще больше сократит ей пространство для маневра. Все эти элементы станут для администрации Байдена частью более широкой стратегии, в которой РФ будет присутствовать, хотя и не на ведущих ролях. Конечная цель Белого дома, по-видимому, – подорвать сопротивление путинского режима, разрушить квазиальянс Москвы с Пекином и вернуть Россию в положение придатка Запада.

Реальный Байден далек от образа, созданного ему в российских СМИ, – немощный старик, который станет лишь номинальным главой государства. На самом деле он прожженный профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, хорошим стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жестко. А помогать ему в этом будет команда амбициозных и энергичных помощников, стремящихся оставить след в истории США и всего мира.

Президентский срок Байдена истекает тогда же, когда и нынешний срок Путина, – в 2024 году. За эти годы российскому президенту предстоит решить, будет ли он баллотироваться еще раз, а до этого многое успеет произойти. Так что это хорошо, что в Кремле понимают, с кем придется иметь дело.

Статья опубликована в рамках проекта «Диалог РФ – США: смена поколений», реализуемого совместно с посольством США. Мнение автора может не совпадать с позицией посольства.