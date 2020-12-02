Состояние 22 богатейших россиян превысило размер бюджета России

02.12.2020, 20:02, Разное

Российским миллиардерам в 2020 году удалось нарастить свои состояния, несмотря на пандемию коронавируса, обвалившую цены на нефть и окунувшую экономику РФ в третью рецессию за последние 12 лет. Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, увеличилось с начала года на 486 миллионов долларов и достигло 304,67 млрд долларов.

В пересчете по текущему курсу два десятка миллиардеров владеют активами на 23,154 триллиона рублей — сумму, эквивалентную 21,6% российского ВВП.

Их суммарное состояние превышает размер федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн рублей) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн рублей).

Из 22 миллиардеров в индексе Bloomberg лишь 6 столкнулись с уменьшением своего богатства. Наибольшие потери понес совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, состояние которого рухнуло на 5,67 млрд долларов.

Потомственный нефтяник, дослужившийся до замминистра нефтяной промышленности СССР в конце 1990х, Алекперов вылетел из топ-3 богатейших россиян и занимает 7-ю строчку с 16,6 млрд долларов.

Почти 3 млрд долларов с начала года потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» (23,49%) и «Сибуре» (17%). Друг Владимира Путина, сколотивший состояние на торговле российской нефтью в тучные 2000-е, а затем удачно продавший долю в нефтетрейдере Gunvor за день до попадания в «черный список» Минфина США, Тимченко занимает 10-е место в рейтинге миллиардеров с 15,2 млрд долларов.

На 1,53 млрд долларов обеднел Леонид Михельсон, партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» с долями 24,02% и 48,48% соответственно. Начинавший карьеру прорабом на тюменских стройках, а в 1990х получивший первые контракты на добычу газа, благодаря знакомству с тогдашним вице-губернатором ЯНАО Иосифом Левинзоном, Михельсон остался на второй строчке рейтинга с 23 млрд долларов.

Первое место удерживает владелец «Норникеля» Владимир Потанин, оказавшийся в центре экологического скандала после разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Арктике. С начала года Потанин стал беднее на 409 миллионов долларов, его активы оцениваются в 27,6 млрд долларов.

Лидером по приросту богатства, согласно Bloomberg Billionaire Index, стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, семья которого владеет крупнейшей золотодобывающей компаний РФ «Полюс». Взлет цен на золото до исторических максимумов и ралли акций «Полюса» на МосБирже увеличили состояние Керимова на 4,29 млрд долларов, до 9,36 млрд.

Этого, впрочем, оказалось недостаточно, чтобы попасть в «клуб» 10 богатейших российских миллиардеров, «входной билет» в который в этом году стоит около 15 млрд долларов.

Помимо Потанина, Алекперова, Михельсона и Тимченко, в топ-10 вошли владелец НЛМК Владимир Лисин (3-е место, 22,2 млрд долларов), хозяин «Северстали», «Ленты» и «Силовых Машин» Алексей Мордашов (4-е место, 20,4 млрд долларов), основной акционер «Мегафона» и «Металлоинвеста» Алишер Усманов (5-е место, 19,4 млрд долларов), разбогатевший на 2,79 млрд долларов с начала года.

6-ю строчку с состоянием 17,1 млрд долларов занял Роман Абрамович, 8-ю — Андрей Мельниченко (16,3 млрд долларов), 9-ю — попавший под санкции в 2018 году Виктор Вексельберг, которому состояние в 15,7 млрд долларов позволило войти в топ-30 богатейших людей Швейцарии (по подсчетам Bilanz).