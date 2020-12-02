Российские миротворцы — людям у «пороховой бочки»: «Ребята, выдохните»

02.12.2020, 20:02, Разное

1 декабря 2020

Иллюстрация: profile.ru

В Санкт-Петербурге состоялась Международная научная конференция «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: предварительные итоги 2020 года». В ходе мероприятия обсуждались актуальные проблемы различных территориальных сегментов, в том числе кавказского. Корреспондент EADaily попросил одного из участников конференции — профессора СПбГУ Владимира Колотова рассказать о важности миротворческой роли, которую РФ применила в Закавказье, после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, а также о ближайших и отдалённых перспективах данного региона.

Владимир Колотов. Иллюстрация: asean.mgimo.ru

По мнению заведующего кафедрой истории стран Дальнего Востока, несмотря на то, что Россия, выступившая с миротворческой инициативой, фактически остановила широкомасштабные военные действия между противоборствующими сторонами, серьёзные проблемы в данном регионе никуда не делись и две бывших союзных республики — Армения и Азербайджан — ещё очень долго могут находиться в состоянии затяжного конфликта.

«Сами по себе подобные проблемы межнационального и межконфессионального характера не рассасываются. Плюс из-за рубежа некие силы во все эти очаги всегда готовы „плеснуть бензинчика“. В этот и так неспокойный регион, например, начинают активно вмешиваться внешние игроки, такие как Турция. У Анкары вообще очень большие геополитические амбиции, которые распространяются не только на Карабах, но и на весь Кавказ, а также на Северную Африку, на Балканы, на Киргизию, и даже на российский полуостров Крым», — рассказал Владимир Колотов.

Он также напомнил, что развал Советского Союза начался именно с Нагорного Карабаха, когда ещё в начале 1988 года местные радикалы и националисты поняли, что можно безнаказанно убивать людей другой национальности и религии.

«Соответственно, с тех пор не было сделано ровным счётом ничего для того, чтобы ситуацию изменить. Азербайджан активно готовился к силовому сценарию, опираясь на внешние ресурсы, в данном случае на Турцию и Израиль, ну и тех, кто стоит за ними. А армянская сторона всё это проспала, хотя, „краш-тесты“ проводились неоднократно — и в 2016 году и так далее. Уже тогда там использовались и беспилотники, и боевые дроны, и дроны-камикадзе», — напомнил профессор СПбГУ, добавив, что на ситуацию также негативно повлиял приход к власти в Армении Никола Пашиняна, который «существенно ослабил военную составляющую армянской стороны».

«Баланс сил оказался изменён, что привело в итоге к войне и гибели людей. Несмотря на то, что РФ успела сделать широкий жест, остановив это кровопролитие, парламент Франции рекомендовал французским властям признать Нагорный Карабах. Я думаю, что здесь речь больше идёт о политических играх. Конечно, далеко не факт, что президент Эммануэль Макрон пойдёт на признание Карабаха, но, по крайней мере, некий сигнал даже не в сторону Баку, а в сторону Турции уже послан, а это уже возможные потенциальные разборки между Парижем и Анкарой. В таких играх, кстати, французы, как и американцы, большие мастера. А вот азербайджанцы и армяне для них всё равно, что те же самые индейцы. Понимаете? Какая разница, навахи или апачи? Для некоторых народы Закавказья просто расходный материал. У Запада и здесь есть какие-то свои интересы, им выгодны эти конфликты — оружие можно продать, надавить на кого-то», — пояснил участник международной научной конференции.

По его словам, весь Кавказ напоминает сегодня «пороховую бочку, вокруг которой бегают не очень адекватные люди с горящими факелами». «И если раньше они просто ругались друг с другом и размахивали факелами, то сейчас стали эти факела бросать в сторону бочек. И последний конфликт с тысячами погибших — это ещё не самое страшное, что там может быть. Бойня может разрастаться с подключением региональных игроков, у которых много ресурсов. Давайте не будем забывать, что год начался с убийства иранского военного деятеля Касема Сулеймани. В Сети писали, что дрон могли координировать с территории Азербайджана. Поэтому на самом деле на низком старте там очень многие. Тот же Тегеран, который понимает, что турки могут получить выгодные позиции на севере и в дальнейшем активно использовать это против Ирана», — объяснил Владимир Колотов.

На вопрос, какой рецепт по выходу из кризиса можно предложить, он заявил, что, к сожалению, очень часто политики не хотят принимать серьёзные ответственные меры, надеясь, что «всё само рассосётся».

«К примеру, в шахматах одна сторона делает ход, а другая делает вид, что ничего не произошло. Тогда другая сторона опять делает ход. И если соперник снова сделает вид, что ничего не произошло, то он проиграет! Вот и здесь ситуация очень похожая. Грубо говоря, идёт война, а мы в ответ пытаемся реализовать стратегию кота Леопольда, постоянно повторяя: „Давайте жить дружно“. Это, конечно, хорошо, но на Востоке есть хорошая пословица: „Сколько ни говори „халва“, во рту слаще не станет“. И если мы не будем защищаться, то мы будем проигрывать», — подчеркнул эксперт, добавив, что некоторые страны на самом деле независимы лишь формально, а на самом деле они находятся под контролем внешних сил, которые и дают им команды, как поступать.

«Поэтому в целом ситуация идёт и развивается в направлении, мягко говоря, не самом конструктивном. И количество конфликтов, не только потенциальных, но и горячих, вокруг нашей страны имеет тенденцию к увеличению. Причём напряжённость и ожесточённость этих конфликтов — очень высокие», — признался он.

Собеседник ещё раз подчеркнул, что в настоящее время РФ создала все условия для того, чтобы два независимых государства — Армения и Азербайджан — решали вопросы мирно, а граждане этих стран могли спокойно жить на территории Закавказья.

«Ситуация очень тяжёлая. Сейчас такой период, когда Россия, направив туда миротворцев, остановила насилие и кровопролитие. Это сигнал, который должны понять и в Баку, и в Ереване. Если это независимые страны, то они сами должны решить этот вопрос мирно. РФ создала им условия, но мы не можем решать вместо Баку и Еревана. Это их суверенитет, их ответственность перед людьми. Пару лет назад президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал, что нам предлагают сегодня „бои без правил в формате все против всех“. Видимо, на Кавказе сейчас идёт первый раунд этих боёв. Хорошо, что вовремя вышел вежливый человек в зелёной форме и сказал: „Ребята, выдохните“», — заключил Владимир Колотов.

В рамках международной научной конференции он также заявил, что в настоящее время «происходит глубокое переформатирование геокультурных пространств: фальсификация и переписывание истории, осквернение кладбищ, взрывы и сносы памятников генералам и бойцам Красной армии, латинизация письменности, запрет и выдавливание русского языка и культуры, перепрограммирование населения», а также «стимулирование раскола традиционных религий и насаждение иных религиозных ценностей».

Егор Зубцов