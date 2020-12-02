Скорость распространения связи 5G по миру оказалась выше, чем ожидалось

02.12.2020, 19:58, Новости дня

Любопытные данные о связи пятого поколения предоставила компания Ericsson. По мнению ее сотрудников, в ближайшие пять-шесть лет примерно 60% пользователей сети Интернет будут иметь настройки на 5G.

Как поясняют специалисты, уже сейчас видно, что 5G распространяется по миру гораздо быстрее, чем предполагалось вначале. Новый формат быстрой передачи данных понравился не только инвесторам и мобильным операторам, но и пользователям.

К концу декабря текущего года в мире будет насчитываться 218 млн пользователей 5G, уточняют аналитики. А ведь еще летом говорили о том, что число в 190 миллионов станет успехом нового формата. В Ericsson также заявили, что 5G завоевывает мир быстрее, чем любой другой до сих пор предложенный тип мобильной передачи данных.