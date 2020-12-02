Компания Xiaomi представила бесшумную мышь по цене 6 долларов

02.12.2020, 19:58, Новости дня

Щелчки кнопками мыши, особенно когда они издаются во время видеоигры, создают весьма раздражающий шумовой фон. Решить данную проблему взялись специалисты из компании Xiaomi.

Разработчик представит новую модель беспроводной мыши, уровень шума от которой не превышает 30 или 40 дБ. Устройство вышло под брендом MiiiW. Работы над ним профинансировали при помощи коллективной платформы инвестиций.

Мышь получилась очень тихой. Кнопки сконструированы таким образом, что при их резком нажатии, не звучит характерный щелчок. Также здесь предусмотрены дополнительные кнопки с колесиков, а текстура корпуса делает его приятным для ладони. Но самое главное, что это устройство магазины смогут продавать всего-то по шесть долларов.