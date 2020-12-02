«Ростех» заказал в Китае 2 млн наклеек «Сделано в России»

02.12.2020, 19:37, Разное

Российская корпорация «Ростех» в рамках реализации программы импортозамещения продукции выделила средства на закупку стикеров «Сделано в России», которыми должны будут маркировать производимые компанией товары перед распространением их на рынки сбыта.

К сожалению, компания не смогла найти подходящего поставщика на территории РФ из-за санкций на покупку типографского оборудования, поэтому наклейки «Сделано в России» будут закупаться в Китае. В «Ростехе» отметили, что столь крупная партия за рубежом закупается один раз. Далее госкорпорация намерена освоить технологию самостоятельного производства наклеек.

«Недоброжелатели должны знать, что Россия полностью независима и может произвести все, любой товар. Как только нам приедут наклейки из Китая, мы выпустим на рынок целую кучу интересных решений от российских производителей», — заявил глава корпорации Сергей Чемезов.

«Ростех» также заказал пиар-кампанию новой продукции на 100% производимой в России. Этим займется известная британская рекламная компания.