Мнение: Вложения в OSINT

02.12.2020, 19:30, Разное

США планируют увеличить расходы на сбор и анализ геопространственных данных в целях сбора разведывательной информации против основных противников США.

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) планирует мониторить и исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая, а также стран Центральной и Южной Америки.

Описание проекта содержится в задании на оказание услуг, которое опубликовало ведомство. С документом ознакомился RT.

Разведка США планирует исследовать полученные с территории России и Китая данные о геолокации

«Национальное агентство геопространственной разведки нуждается в мониторинге и исследовании примерной геолокации и метаданных РЭС (радиоэлектронных средств) на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает Китай, Россию, Центральную Америку и северную часть Южной Америки, но не ограничивается ими», — говорится в запросе. Как следует из документа, ведомство ищет способы для «лёгкого» сбора сведений о судах, их прошлых маршрутах, а также местах базирования. Эти данные будут использованы для выявления незаконной деятельности, в том числе наличия возможных разведывательных платформ, контрабанды и нарушения режима санкций.

По словам специалистов разведструктуры, полученная информация расширит их возможности по поиску, описанию и мониторингу как мест, так и объектов.

В документе подчёркивается, что цель проекта — использовать глобальные массивы данных коммерческой отрасли, применяющей методы автоматического обнаружения и оценки геолокации, в том числе космические радары, чтобы усовершенствовать работу ведомства.

В прошлом году агентство планировало нанять подрядчиков, которые определили бы основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в районе Мурманска.

В рамках контракта предполагалось вычислить объекты с помощью алгоритма «компьютерного зрения».

https://russian.rt.com/world/news/806998-ssha-rossii-kitai-geolokaciya – цинк

В целом, выглядит как курс на увеличение ассигнований на OSINT, тем более, что последние локальные и гибридные войны показывают, что этим направлением сбора разведданных нельзя пренебрегать и они при комплексном подходе дают массу полезной информации о противнике.

Плюс еще парочка новостей о "партнерах".

1. Генсек НАТО призвал РФ "не вмешиваться в демократизацию Белоруссии и не препятствовать чаяниям людей", а также осудил российское военное присутствие в Молдавии, Грузии и Карабахе. Курс на "сдерживание России" будет продолжен.

2. В опубликованном докладе экспертов НАТО, РФ назвали "увядающей державой, которая будет опасна для НАТО как минимум в ближайшее десятилетие" и которая будет способна "к территориальным захватам". Так что расписание Новой Холодный Войны намечено как минимум на ближайшее десятилетие.

3. Германия дала разрешение на строительство "Северного Потока – 2" уже в первой половине декабря. Немцы в конечном итоге выбрали деньги, придумав несколько схем по смягчению угрозы санкций.