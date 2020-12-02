 

Под Москвой домработница обчистила клиента на миллион

02.12.2020, 19:26, Разное

Житель Московской области обратился в полицию. Он рассказал, что из его дома в подмосковной деревне Подолино пропали драгоценности общей стоимостью более чем в миллион рублей, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По подозрению в совершении преступления была задержана его домработница, 38-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.



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