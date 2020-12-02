Ученые назвали продукты, понижающие риск инсульта

02.12.2020, 19:25, Разное

Ученые заявили, что определенные продукты могут снижать риск возникновения инсульта. Результаты исследования опубликовали в издании Journal of the American College Cardiology.

Учеными из Америки было проведено исследование, в котором участвовали 166 000 женщин и 44 000 мужчин, возраст которых составлял от 24 до 30 лет. Специалисты выясняли, что избыток сладкого и красного мяса в меню увеличивает риски возникновения инсульта на 28% и инфаркта на 46%.

Также исследователи заявили, что самыми полезными для сердечно-сосудистой системы считаются овощи зеленого и желтого цвета. Ученые рекомендуют добавлять в рацион много фруктов, чай и цельнозерновые продукты.