Ученые: Лекарства против тромбов не создают дополнительной защиты от COVID-19

02.12.2020, 19:25, Разное

Шведские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили результаты применения антикоагулянтов пациентами с COVID-19. Выяснилось, что прием данных препаратов против образования тромбов не оказывает ощутимого позитивного влияния на тяжесть заболевания, вызванного коронавирусом.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Каролинский университет (Швеция), стала появившаяся несколько ранее гипотеза, что антикоагулянты прямого действия (DOAC) являются эффективным средством, помогающим предотвратить образование смертельно опасных сгустков крови, которые возникают вследствие инфицирования SARS-CoV-2. К слову, согласно информации специалистов, упомянутые препараты DOAC являются обязательным компонентом к приему заболевшими COVID-19 в ряде клиник. Стремясь проверить такую теорию об эффективности антикоагулянтов, шведские медики тщательно изучили записи о пациентах, которые принимали эти лекарства, однако не от коронавирусной инфекции. В частности, базовыми стали данные более 100 тысяч граждан страны в возрастном диапазоне от 45 до 84, принимавших DOAC, с диагнозом “мерцательная аритмия”. Также в рамках научной работы контрольную группу составили около 350 тысяч пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, но не получавших препаратов от тромбов.

Затем исследователями была изучена частота госпитализации и летальных исходов вследствие COVID-19 за период 1 февраля по 31 мая текущего года, при этом медики сделали поправки на такие факторы, как возраст, гендерная принадлежность, район проживания, наличие других заболеваний и назначение медицинских препаратов. На основании всех изученных данных исследователи сделали вывод, что прием DOAC не снизил частоту госпитализаций, потребностей в применении интенсивной терапии или летальных исходов из-за COVID-19. Об этом пишет The Journal of Internal Medicine.