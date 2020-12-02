 

Никита Джигурда хочет заменить Александра Колтового на шоу «Звезды сошлись»

02.12.2020, 19:25, Разное

После гибели Александра Колтового, ведущего НТВ, который работал в паре с Лерой Кудрявцевой, место ведущего «Звезды сошлись» остается свободным. Никита Джигурда заявляет, что сможет заместить его и даже украсить телепрограмму.
Перед редакторами канала НТВ предстала задача разыскать замену Александру Колтовому, который вел с Лерой Кудрявцевой шоу «Звезды сошлись». Пока неизвестно, кто станет трудиться вместо ведущего, но кандидатами стали Дмитрий Губерниев, Вячеслав Макаров и Прохор Шаляпин. Не так давно актер Никита Джигурда сообщил, что тоже готов занять вакантное место.

Шоумен полагает, что для него это отличное занятие, так как личность он яркая, может быть эмоциональным или же спокойным, подстраиваться под любые сюжеты. Также Никита Джигурда полагает, что его кандидатура подходит уже из-за того, что раньше он снялся в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Актер заявляет, что если не получится заметить погибшего ведущего, то он готов предложить генеральному директору «Первого канала» личный проект.



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