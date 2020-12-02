Мнение: Почему рабочие не сколачиваются в профсоюзы

02.12.2020, 19:20, Разное

Маленький городок на отшибе. Владельцы шести небольших заводов собираются в баньке, чтобы утвердить зловещий план: срезать зарплату ухокрутчикам на 30%. Ближайший город в сотнях километров, идти работать в дворники квалифицированные ухокрутчики не захотят. У рабочих не будет иного выбора, кроме как подчиниться диктату работодателей.

Пятеро капиталистов радостно одобряют идею, однако шестой выступает против: он говорит, что сам будет устанавливать зарплату на своём заводе. Тогда оставшиеся на пальцах объясняют несогласному, что идти против коллектива — плохая идея. У него на заводе может произойти какое-нибудь ЧП, к нему может внезапно нагрянуть какая-нибудь проверка.

Когда зарплату ухокрутчикам понижают, весь городок приходит в ярость. Журналисты пишут гневные статьи, телевидение снимает проникновенные сюжеты, в городок приезжает губернатор и раздаёт владельцам заводов подзатыльники.

Проходит полгода. Владельцы шести заводов снова собираются в баньке, чтобы утвердить другой план: поднять отпускную цену ухокрутов на 50%. Ближайшие конкуренты за рубежом, так что у покупателей не будет иного выбора, кроме как покупать ухокруты по заряженной цене.

Шестой порядочный капиталист снова заявляет, что сам будет устанавливать цену на свою продукцию. Ему показывают кулак и ещё раз напоминают, какие неприятности ждут джентльменов, имеющих неосторожность выступать против коллектива.

Когда слухи о картельном сговоре просачиваются в СМИ, весь городок приходит в ярость. ФАС проводит расследование и штрафует владельцев заводов на огромные суммы.

Проходит ещё полгода. Рабочие-хвосторезчики объединяются в профсоюз и устраивают забастовку, требуя поднять им зарплату на 50%. Заводы встают колом, материалы переполняют склады, оптовые заказчики угрожают судом и напоминают про миллионные пени за срыв сроков выполнения контрактов.

Часть рабочих отказывается вступать в профсоюз, заявляя, что сама будет решать, когда и за какую зарплату им работать. Непокорных рабочих называют штрейкбрехерами и всячески травят. Особенно упрямых рабочих сильно избивают, чтобы они физически не могли встать за станок.

Профсоюзные боссы сами приходят в СМИ и хвастаются своими «подвигами». Статья 409 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет право хвосторезчиков на забастовку, так что ни власти региона, ни ФАС, ни правоохранительные органы не обращают на происходящее никакого внимания. По итогам нескольких забастовок два из шести заводов в городке банкротятся, оставшиеся без работы люди уезжают, городок из цветущего превращается в депрессивный. Никто никакой ответственности за забастовку не несёт.

Глядя на все эти странности, здравомыслящий человек задаёт себе два вопроса.

Вопрос 1. Почему один и тот же монопольный сговор считается преступлением, если в сговор вступают бизнесмены, и доблестью, если в сговор вступают члены профсоюза?

Вопрос 2. Если буржуи действительно тратят прибыль заводов на яхты и кокаин вместо того, чтобы повышать рабочим зарплаты, почему же рабочие так редко объединяются друг с другом в профсоюзы, чтобы легально и эффективно шантажировать своего работодателя?

Ответы на эти вопросы достаточно очевидны, но вместе с тем я всё же считаю нужным отметить, что не выступаю против профсоюзов. Профсоюзы полезны, когда они контролируют соблюдение техники безопасности на рабочих местах, обеспечивают своих членов хорошей юридической защитой или, например, участвуют в разработке отраслевых стандартов.

В качестве дополнительной пищи для размышления предлагаю несколько комментариев из беседы о профсоюзах на англоязычном 9gag:

https://9gag.com/gag/azmWQdj

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Доказано, что профсоюзы становятся слишком большим бременем в долгосрочной перспективе. Профсоюзным работникам слишком часто прощают плохую работу. У вас есть 500 профсоюзных работников, и вы хотите уволить парня, который проводит 4 часа из 8 в туалете или в столовой? Удачи тебе найти 500 замен к завтрашнему дню, потому что эти плохие парни выбьют из тебя все дерьмо!

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В США в профсоюзах состоят 7% работников. В Дании — 60%. Угадайте, какая страна стабильно входит в топ-5 самых счастливых стран на планете.

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В Норвегии профсоюзы проводят кампанию за то, чтобы запретить сезонных рабочих и неполный рабочий день. Это хорошо, если вы хотите, чтобы все члены профсоюза работали полный рабочий день. Но некоторым отраслям экономики необходимы сезонные рабочие или работники на неполный рабочий день, поэтому требование профсоюзов фактически означает, что этим отраслям нужно будет выдавать огромные налоговые льготы или государственные субсидии. Налоги растут, эти отрасли экономики становятся фундаментально слабыми по сравнению с международной конкуренцией, в стране сокращается число рабочих мест и замедляется экономический рост.

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У меня есть докторская степень по Трудовому праву, так что позвольте мне просветить вас. Структуры коллективных переговоров сильно различаются в разных странах, но в целом правительства пытаются ослабить их с 1970-х годов. За этим стоит множество факторов, но общая тенденция заключается в том, что профсоюзы работают как своего рода картель, который замедляет адаптацию рынка труда к экономическим колебаниям. Это то же самое, когда правительства продолжают регулировать определенные отрасли, чтобы сделать вход конкурентов более трудным и защитить занятых, даже если они менее эффективны.

Кроме того, профсоюзы не обязательно защищают всех работников. Они защищают тех, кто уже работает, усложняя одновременно с этим жизнь новичкам (так называемый конфликт инсайдеров/аутсайдеров) и безработным. Профсоюзы играют очень важную роль в защите рабочих и регулировании рынка труда, но интересы разных рабочих зачастую противоречат друг другу.

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Проблема профсоюзов заключается в том, что для поддержания высоких зарплат они требуют от правительства ограничить число новых работников. И они добиваются этого при помощи лицензий. Союз парикмахеров в Лос-Анджелесе, например, сделал так, что если вы хотите работать в этой области, вам нужна лицензия, которая обойдется вам в 10 тысяч долларов. Они ограничивают конкуренцию и поддерживают высокие цены. Профсоюзы — раковая опухоль экономики.

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Надпись сверху: «как работает социализм».

Короткие надписи снизу: «бесплатное барахло», «ты», «правительство».

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Профсоюзы — рак любой компании. Это паразитическая система, изобретенная некомпетентными ленивыми паразитами, чтобы они могли жить за счет других.

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Ага, заплати мне столько, сколько я думаю, что заслуживаю, или я заставлю тебя это сделать.

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Тогда рабочих заменят роботы и более дешевая рабочая сила. Прощайте, сменные винтики, по вам не будут скучать.

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Капитализм — это божественный способ определить, кто умный, а кто бедный.

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Профсоюзы стали дерьмом, когда они начали собирать взносы и запугивать рабочих, чтобы те вступали в профсоюзы.

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Я работаю в профсоюзе, и я немного устал от попыток некоторых сотрудников ограбить своих работодателей. Но, с другой стороны, работодатели устанавливают низкие зарплаты и неудобный рабочий график, позволяя сотрудникам это сделать. Не помогает даже то, что из-за конкуренции работники подсиживают друг друга, чтобы сохранить за собой рабочее место в случае сокращений.

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К чёрту профсоюзы. Они жаднее «злого» капиталиста. Особенно в государствах, где членство в профсоюзах обязательно.

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Это немного лицемерно. Вы, как рабочий, договорились о зарплате, которую будете получать за свои услуги, а теперь жалуетесь, требуя её повысить.

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В капиталистической системе работодатели стараются получить от рабочих как можно больше работы за наименьшую возможную компенсацию, в то время как рабочие стараются получить как можно больше компенсации за наименьший объем работы. В итоге мы получаем рынок, который эффективно распределяет товары и услуги в соответствии со спросом.

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