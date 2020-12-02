“Отменить невозможно”. В мэрии Львова рассказали, какие мероприятия запланированы на Новый год и Рождество

02.12.2020, 19:14, Новости дня

Власти Львова откажутся от проведения традиционных масштабных новогодних и рождественских мероприятий. Об этом 2 декабря сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко во время брифинга, который транслировался на странице мэрии в Facebook.

“Город откажется от проведения масштабных мероприятий, как это было раньше. И призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Главный акцент будет на проведении небольших мероприятий, на небольших локациях, которые все равно дадут возможность людям почувствовать дух Рождества”, – заявил Москаленко.

По его словам, главную городскую елку Львова привезут из села Опаки Дрогобычского района Львовской области. Ее высота – 18 метров. Елку начнут устанавливать 13 декабря, а зажгут 18 декабря.

“Рождество отменить невозможно, поэтому мы делаем все возможное, что праздники во Львове прошли безопасно. Все имеют общую ответственность за ценность человеческой жизни “, – подчеркнул Москаленко.

Он отметил, что решения о проведении традиционной рождественской ярмарки в центре города пока не приняли. Ее могут провести, но в переформатированном фрмате.

https://www.facebook.com/lviv.adm/videos/204466837913804/

30 ноября мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио “Люкс” заявил, что нельзя отменять празднование Рождества, так как в его городе в это время особая атмосфера.

В опубликованном 27 ноября интервью “Бабелю” Садовый заявлял, что если правительство примет решение о полном локдауне, то его должны выполнять все. При этом он подчеркнул, что понимает логику полного локдауна, в отличие от “карантина выходного дня”, который, по его мнению, неэффективен.

По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека. Во Львовской области с начала пандемии зафиксировали 47 477 случаев инфицирования.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.