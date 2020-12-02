В Китае представлен холодильник с объемом 540 литров

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02.12.2020, 19:08, Новости дня

Новый холодильник для квартиры «МІЛА» представила китайская компания Xiaomi. Общий объем камер в нем составляет целых 540 литров. Из них 189 литров занимает морозильная камера.

Как сообщает разработчик, данная модель агрегата будет продаваться только на территории Поднебесной. Базовая цена холодильника составит эквивалент 562 доллара США.

Внутри основной камеры установлены выдвижные ящики в два ряда. В них можно хранить различные продукты. Производитель обещает, что запахи от одного к другому распространяться не будут. Кроме того, есть восемь полок, высоту которых, конечно же, можно регулировать. Управлять холодильником можно при помощи специального приложения прямо со смартфона.



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