Беспринципная Ксения – Личное мнение

02.12.2020, 19:00, Разное

Несчастная девочка, так и не окончившая филфак, написала для аккаунта Ксении Бородиной, вместо неё самой, очередной пронзительный текст.

Ну, как про что? Про тварей-давалок, конечно, которые за коктейль могут дать любому омару с чёрного входа.



Фото: Соцсети

Всё тут прекрасно: и лишние запятые, и сам посыл. Кругом, мол, разврат, а нормальным женщинам, к коим себя почему-то причисляет сама Бородавка, брак давно нужен не ради статуса, штампа, а для душевной близости.

Да, так и написала: «Нормальной женщине нужны нормальные человеческие отношения».

Но тут, как всегда впрочем, что-то пошло не так.

В комментариях появились удивлённые люди и спросили: слушай, Бородавкина, а разве тот разврат, который ты пропагандируешь уже 20 лет в публичном доме не хуже того, что творится в барах на Патриках?



Фото: Соцсети

Когда вы научитесь разделять меня, завопила самка омара. Я публичная личность, вощета! Разделяйте меня!

Однако, начав за здравие, Ксения тут же всё сама запорола, заявив, что даже на лобковом месте не говорит ничего про разврат.

Ну, как же, а чем же ещё заняты участники публичной трансляции? Ты разве не считаешь своих публичных питомцев развратниками? Ты уж определись — разврат в публичном доме 2 или нет?

Если разврат — ты их публичная мамочка. Если не считаешь происходящее там развратом — почему тогда дистанцируешься от происходящего там?

В общем, Ксения опять угодила в ловушку собственной тупости. Таскает мужиков в дом к детям, сидит на бревне лобкового места, но осуждает московских давалок, готовых дать первому встречному за коктейль.

Впрочем, не спешу осуждать Бородавкину, обвиняя её в неискренности. Есть у меня такая знакомая — лежит в больнице, слюни пеной пускает, на всех кидается. Возможно, и у Ксюши просто раздвоение личности.

Одна из них работает публичной мамочкой, заставляя всех спариваться за заселение в домик и колбасу. Вторая — тонкая и ранимая — просто публичная личность, уже затащившая в домик дрессировщика и бизнесмена, чтобы охранять его от разврата, который процветает в барах и пабах столицы.

К чему это я? Как вы относитесь к людям, которые сами осуждают то, что делают? Верите подобным врушкам?